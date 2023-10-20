İzmir’de korkutan deprem (Son depremler)
İzmir'in Buca ilçesinde saat 23.53'te yerin 9.2 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve çevre illerden hissedildi.
İzmir depremle sallandı. AFAD verilerine göre, Buca ilçesinde saat 23.53’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 9.2 kilometre derinliğindeki deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 12.7 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.