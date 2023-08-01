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İzmir’de korkutan deprem (Son depremler)

İzmir'in Buca ilçesinde saat 18.36'da yerin 7.69 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 18:43 - 01 Ağustos 2023 Güncellenme:
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İzmir’de korkutan deprem (Son depremler)

İzmir’de deprem oldu. Buca ilçesinde saat 18.36’da meydana gelen deprem 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 7.69 kilometre derinliğindeki deprem kentte kısa süreli panik yarattı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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