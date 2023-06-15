İzmir’de öldüren yarış: Anne öldü, bebeği yaralandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, yarıştıkları öne sürülen iki otomobilden biri park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet önündeki araca çarparak yan yattı. Kazada anne İnci Özparltılı hayatını kaybederken, 7 aylık bebeği Ö.A.Ö. yaralandı.

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, plakalı kamyonetin sürücüsü cadde üzerinde bulunan büfeden yiyecek almak için durdu.

Bu sırada otomobil sürücüsü ile yarış halinde olduğu öne sürülen otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde park halinde bulunan otomobile çarparak yan yattı.

Kazada kamyonet içinde bulunan anne İnci Özparltılı ve bebeği Ö.A.Ö. sıkıştı. Yarış halinde olan otomobil ise demir korkuluklara çarparak durabildi.

Çevredekilerin durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan İnci Özparıltılı (31) ve 7 aylık bebeği Ö.A.Ö.’yü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Durumu ağır olan İnci Özparıltılı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, bebeği Ö.A.Ö. ise Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan anne Özparıltılı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bebeği Ö.A.Ö.’nün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA YAPTIKTAN SONRA KAÇTI

Yarıştıkları iddia edilen ve meydana gelen kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü, ambulans ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Demir korkuluklara savrulan otomobilin sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıkları ve kamera görüntülerini inceleyerek olaya neden olan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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