İzmir’de orman yangını
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı.
Yaka Mahallesi’nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.
Orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.