Abone Ol

İzmir’de orman yangını

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı.

Yayınlanma: 13:18 - 30 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de orman yangını

Yaka Mahallesi’nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.

Orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da çıkan 2 yangında ihmal iddiasıİlginizi Çekebilirİstanbul'da çıkan 2 yangında ihmal iddiasıYunanistan'da bir yangın daha! Evler boşaltıldıİlginizi ÇekebilirYunanistan'da bir yangın daha! Evler boşaltıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
helikopter izmir orman yangını uçak yangın
X Reklam