İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

İzmir'de, uyuşturucu madde ticaretine yönelik 5 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından merkez ve 5 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslere yapılan baskınlarda, çok sayıda uyuşturucu hap, yaklaşık 50 kilo esrar ve skunk maddesi ele geçirildi, 45 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon başlattı. Ekipler, 5 ay boyunca belirlenen adresleri ve şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrasında operasyon için harekete geçildi. Kent merkezi ve 5 ilçede 150 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 500 personel,1 helikopter ve 8 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapıldı.

Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 45 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 49 kilo 750 gram esrar ve skunk maddesi, 4 bin 15 sentetik ecza maddesi, 500 ectasy olarak bilinen uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 15 fişek ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli türlerden kullanıma hazır edilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konulurken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler gözaltına alındı. (DHA)