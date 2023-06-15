İzmir’deki öldüren yarışın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre, sürücülerinin yarıştıkları ileri sürülen iki otomobilden birinin çarptığı kamyonetteki İnci Özparıltılı'nın öldüğü, eşi Fehmi Özparıltılı ile 8 aylık bebekleri Özkan Özparıltılı'nın yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakalı kamyonetin sürücüsü cadde üzerinde bulunan büfeden yiyecek almak için durdu.

Bu sırada otomobil ile yarış halinde olduğu öne sürülen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde park halinde bulunan otomobile çarparak yan yattı.

Kamyonette sürücüsü Fehmi Özparıltılı ile araçta sıkışan eşi İnci Özparıltılı ve 8 aylık oğlu Özkan Özparıltılı yaralandı.

Yarış halinde olan otomobil ise demir korkuluklara çarparak durdu.

Çevredekilerin durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan anne ve bebeğini bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan İnci Özparıltılı, kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fehmi Özparıltılı ile oğlu Özkan Özparıltılı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İNCİ TOPRAĞA VERİLECEK

Kazanın bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıkarken, polis, yarış yaparken kazaya neden oldukları ileri sürülen araçlarını bırakıp olay yerinden ayrıldıkları belirlenen her iki otomobilin henüz isimleri öğrenilemeyen sürücüleri de yakalanıp, gözaltına aldı. 3 yıllık evli Özparıltılı çiftinin Torbalı’dan alışverişi için Gaziemir’e geldikleri öğrenildi.

Öte yandan, İnci Özparıltılı’nın yakınlarına teslim edilen cenazesinin evinin bulunduğu Torbalı’nın Özbey Mahallesi’nde ikindide toprağa verileceği bildirildi.(DHA)

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