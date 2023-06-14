Kabine sonrası Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Kabine Toplantısı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Yeni asgari ücret, emekli ile memur zammı, enflasyonla mücadele ve deprem konutları gibi başlıkların ele alındığı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

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Beştepe’de gerçekleştirilen yeni dönemin ikinci kabine toplantısının ardından kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*6 Haziran’daki toplantımızın ardından yeni kabine üyelerimizin de yemin etmesiyle ülkemize hizmet davamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

*Seçimlerin üzerinden daha 10 gün bile geçmeden yürütme organındaki tüm görevlendirmeleri süratle tamamladık. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları belirledik.

*Yaklaşık 3 ay süren belirsizliğin ardından kapanan sandıklarla birlikte yeni döneme başlamamız büyük bir gelişmedir.

“PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMALARI AÇILMAMAK ÜZERE KAPANDI”

*Seçim sonuçlarının son ermesinin ardından ülkeyi kimin yöneteceği ortaya çıkıştır. Milletimiz gerçekleştirilen 2 seçim sonrasında parlamenter sistem tartışmalarını açılmamak üzere kapatmıştır.

*Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Zorlukların, engellerin üstesinden çok daha kolay geleceğiz. Vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetleri daha çok artıracağız.

*Vatanımızın bekasına yönelik saldırıları daha kararlı püskürteceğiz. Türkiye’nin hak ve hukukunu küresel planda daha cesur savunacağız.

“KABUL ETMİYORUZ”

*Türkiye 2002 öncesinde her ikisinin eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülkedir. Pek çok sıkıntının temelinde siyasette güven ve istikrar açığı vardı. 2002’den itibaren güven ve istikrarı tahkim eden hamlelerimizle bu açığı kapattık.

*Millet sandıkta son sözü söylemiş kararını vermiştir. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz. Siyaset kurumunun asli görevi seçmenin çizdiği istikamette yürümektir.

*Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi bir özeleştiriyle hatadan dönmektir. Muhalefetin seçim atmosferinden ve uğradığı ağır hezimetin şokundan hala çıkamadığını görüyoruz.

*Sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. AK Parti’nin özellikle kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandıklarını iddia edecek kadar sefil hale geldiler.

*Bir taraftan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Gazi’nin ‘köylü milletin efendisidir’ sözünü görmezden geleceksin. Köylülerimize yönelik hakaretleri biz kabul etmiyoruz.