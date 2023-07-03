Kabine sonrası Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Memur ve emekli maaş zamlarının da ele alındığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...

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Kabine toplantısı Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Ağırlıklı olarak ekonomik konularının ele alındığı ve 3 saat süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

*Tüm kardeşlerimin bayramını kutluyorum.

*Bu bayram döneminde özellikle depremzede kardeşlerimizi ihmal etmedik. Çok sayıda bakan arkadaşımız bölgede bulundu. Depremin etkilediği 11 bölgede ihya çalışmaları sürüyor.

“KONUT TESLİMİ EKİM-KASIM AYINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK”

*Ekim-Kasım ayından itibaren yapımı tamamlanan konutları teslim ediyoruz. Bölgede 650 bin konut yapılacak.

*Başkanları ne yaparsan yapsın bizim birinci görevimiz deprem bölgesi olacak.

İSVEÇ’TE KURAN-I KERİM’E SALDIRI

*İsveç’te gerçekleştirilen alçakça saldırı hepimizi öfkelendirdi. Bu bir nefret suçudur. Dünyanın hiçbir yerinde insanların kutsallarına, inancına yapılan saldırı ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez.

*Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur’an-ı Kerim’i yakma diye bir özgürlük de olamaz.

*Söz konusu kendi güvenlikleri olunca hiçbir hak, hukuk tanımayanlar söz konusunu Müslümanlara gelince fikir özgürlüğüne sığınıyorlar. Batı bu hastalıklı düşünceyle ilgili hiçbir adım atmıyor.

KİRA ARTIŞI VE OTOMOBİL FİYATLARI

*Asgari ücretini 11 bin 402 TL’ye yükselttik. Böylece enflasyonun üzerinde bir zam yapmış olduk.

*Fahiş kiralara karşı aldığımız sınırlama yapmıştık. Temmuz ayında yüzde 25 sınırı uygulamaya devam edecek.

*Sıfır ve ikinci el otomobillerdeki balonu da yakından takip ediyoruz. Stokçulara asla müsaade edilmeyecek.

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