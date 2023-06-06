Kaçak kazı yapan defineciler polis dronuna yakalandı

İstanbul’da kaçak kazı yapan defineciler, ormanlık alanda denetim yapan polis dronuna yakalandı. Havadan görüntülenen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerde ele geçirilen, altınların yerimi gösterdiği iddia edilen çubuklar dikkat çekti.

Habip ATAM

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Polisi harekete geçiren olay, Sultanbeyli'de yaşandı. Aydos Ormanları’nda, dron ile denetim yapan polis ekipleri kaçak kazı yapan bazı şüphelileri belirledi. Bunun üzerine ilçe devriye ekiplerine bilgi verildi. Ekipler hızla belirtilen konuma geçti. Kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı kazma kürek ve yanlarındaki 2 sarı çubuğa da polis el koydu.

HAZİNE YERİNİ BULMAK İÇİN SARI ÇUBUK

Yakalanan Mahmut S., Arif A. ve Ahmet G.'nin sorgularında define için kazı yaptıklarını söylediği öğrenildi. Şüphelilere, yanlarında ele geçirilen sarı çubuklarda soruldu. Definecilerin, iki sarı çubuğun definenin yerini bulmak için kullandığını söyledikleri belirtildi. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında 863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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