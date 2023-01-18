Kadıköy’de 153 skuter toplandı

Kadıköy'de dün ve bugün yapılan denetimler kapsamında toplam 153 skuter toplanarak depolara götürüldü. Bugüne kadar yapılan denetimlerde toplamda 94 bin 401 TL'lik cezai işlem uygulandı.

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Kadıköy Belediyesi ekipleri, dün Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından yapılan açıklamanın ardından harekete geçmişti. Dün yapılan denetimlerde Kadıköy sokaklarında inceleme yapan Başkan Şerdil Dara Odabaşı ve ekipler 82 adet skuterı toplarken toplam 250 adet skuter da firmalarına teslim edilmişti.

Bugün yapılan denetimler ile de 71 skuter toplanıp, depolara götürüldü. Kadıköy Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimler, belediyenin yaptığı açıklamaya göre belli bir sistem kurulana kadar her gün devam edecek.

Öte yandan belediye yaptığı açıklamada, denetimler başladıktan sonra bugün gözle görülür bir şekilde kaldırım üzerindeki skuterlarda azalma olduğunu bildirdi.

“SKUTERLARA DAHA MÜSAMAHALI DAVRANMAMIZ GEREKİYOR”

Kadıköy’deki skuter yoğunluğunun fazlalığı ve kaldırımların işgal edilmesi ile ilgili ilçedeki vatandaşlar da fikir ayrılığına gitti. Kimisi bu uygulamanın fazla ağır olduğuna dikkat çekerken, kimisi de denetimin yapılmasını doğru bulduğunu söyledi.

Hakan Berkkan, “Kadıköy Belediyesi’nin kaldırımlara park edilen skuterları toplatma uygulamasını gazetelerden okudum. Ben bunu kendi adıma çok doğru bulmuyorum. Ülkede araçların park edilmesi için otoparklar yapılıyor. O zaman skuterlara ya bir park yeri yapılması lazım ya da insanların geçişini engellemediği sürece bir şey yapılmaması gerekiyor. Zaten Avrupa’da her yerde bisikletler var. Türkiye’de de skuterlar var. Bence skuterlara daha müsamahalı davranmamız gerekiyor. Skuterlara karşı çıkılması taksi plakası sahiplerinin işine geliyor. Buna da dikkat edilmesi lazım” dedi.

“ULAŞIM ARACI OLARAK KULLANILABİLİR AMA SAYISI LİMİTLİ OLMAK KOŞULUYLA”

Kalamış’ta oturan Mine Zanarım skuterların toplanması ile ilgili çok olumlu düşündüğünü söyleyerek, “Ben bir 4-6 yaş annesiyim. Bebek arabasıyla buradan sabah okula gitmek bile bizim için zor. Her yere park ediyorlar, her yerde skuter var. Belediyenin bu çalışmasını olumlu karşılıyorum, mutluyum. Skuterlar kaldırımdan değil de yoldan gidebilir. Ulaşım aracı olarak kullanılabilir ama sayısı limitli olmak koşuluyla. Şu an çok fazla” şeklinde konuştu.

“KULLANAN ARKADAŞLARIN DA DAHA ÖZENLİ PARK ETMESİ LAZIM”

Belediyenin yapmış olduğu uygulamayı doğru bulan Hicran Gündoğdu ise “Her ne kadar uygulama doğru olsa da park alanının da gösterilmesi gerekiyor. Çok fazla kullanılan bir araç olduğu için bir park alanı yapıp ‘Skuterları siz buraya park edin, kaldırımlar yayalar içindir; bu alanlar ise skuterlar içindir’ gibi bir uygulama yapılması en doğrusu. Kullanan arkadaşların da daha özenli park etmesi lazım çünkü yolda geçecek alan kalmıyor; özellikle bebekli aileler için büyük sıkıntı oluyor. Yola çıkmak zorunda kalıyorlar, bu sadece bebekleri değil trafiği de riske sokuyor. Dolayısıyla kaldırmadan önce bir alan yapmaları çok daha uygun olur” ifadelerini kullandı. DHA