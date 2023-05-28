Kadıköy’de okul bahçesindekilere böyle saldırdılar

Kadıköy Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir grup, okul bahçesindeki vatandaşlara saldırdı. Arbedede yere düşen bir kişinin tekme tokat dövüldüğü görüntülere yansıdı. Grubun AKP'li olduğu iddia edildi.

Ali Selim YAMANLI

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Oy verme işlemi sürerken, Kadıköy Bostancı'da bulunan Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine gelen bir grup taşkınlık çıkardı. AKP Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen grup, henüz bilinmeyen bir nedenle bahçedeki bir grup vatandaşa saldırdı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kişinin tekme tokat dövüldüğü, başka bir kişinin de yerde yattığı kameraya yansıdı. Olayı görüntüleyen bir vatandaş yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Ak Parti Gençlik Kolları, şu an Mualla Selcanoğlu okuluna geldi. Şu an buradaki herkese saldırıyorlar. Kolluk kuvvetlerine de saldırıyorlar, insanlara da saldırıyorlar. Adamı orada boğazlıyorlar resmen. Çıkardıkları pisliğe, olaya bir bakın. Burada sakin olan okulda olay çıkartıyorlar. Güçleri böyle sakin insanlara yetiyor ancak.”

Başka bir görüntüde ise gruptan bir kişinin cep telefonuyla olayı görüntüleyen vatandaşın yanına gelerek görüntü çekmesini engellemeye çalıştığı, gelen tepki üzerine geri çekildiği ve beraberindeki grupla tekrar gelerek kadınların üzerine yürüdüğü yansıdı. Polisin devreye girmesiyle olay yatıştı.

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