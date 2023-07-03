Kadın ve erkeklerin bir arada eğlenme yasağına suç duyurusu

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Büyükorhan ilçesi Karaağız Mahallesi'nde muhtar ve dernek başkanının, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesini, 'dinen uygun' görmeyen kararı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Halil ATAŞ

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Büyükorhan ilçesinin kırsal Karaağız Mahallesi’nde Muhtar Arif Yılmaz ile Karaağız Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayri Sönmez, “Düğünlerimizde, kınalarımızda, sünnet cemiyetlerinde, asker eğlencelerinde, erkek-kadın karışık oynanması dinimiz açısından ve köy halkından gelen şikayetler üzerine uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Kadınlarımızın, cumartesi günleri düğün sahibinin belirlediği bir saatte kadınlara özel eğlence düzenlemesi uygun görülmüştür. Köy halkının uyması önemle rica olunur. Alınan kararlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir” diyerek skandal bir karara imza attı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Karaağız Mahallesi Muhtarı Arif Yılmaz ve Dernek Başkanı Hayri Sönmez hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“KADINLARI YOK SAYAN BU KARARI TANIMIYORUZ”

Düğün ve sünnet cemiyetinde erkek ve kadınların birlikte eğlenmelerini ‘dinen uygun’ görmeyerek yasaklayan Muhtar Arif Yılmaz ve Dernek Başkanı Hayri Sönmez, hakkında Cumhuriyet suç duyurunda bulunan CHP’li Öztürk, Bursa Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün ne yazık ki Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Bursa Büyükorhan Karaağız köyünde, hukuk tanımayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı tanımayan bir kararla karşı karşıyayız. Köy muhtarı ve köy derneğinin, köy eğlencelerinde kadın ve erkeğinin bir arada eğlenmesinin dinimize aykırı olduğu gerekçesiyle almış olduğu kararla kadınları yok sayan, Türkiye Cumhuriyeti’ni yok sayan bu kararı tanımıyoruz.”

“DEVLETİMİZ HUKUKTAN UZAKLAŞMIŞ DURUMDA”

“Köyde alınan bu karardan biran evvel vazgeçilmeli” diyen Öztürk şöyle devam etti:

“Bu konuda gönül isterdi ki, Türkiye Cumhuriyeti savcıları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu refleksi göstersin. Ancak, bugün devletimiz de ciddiyetten uzak, hukuktan uzaklaşmış vaziyette. Benzer nedenlerle 1933 yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa’ya geldiği ve Bursalı’nın üzerine yüklediği sorumluluğu bugün yerine getirmek için hepimiz buradayız.”

“VAZGEÇTİĞİ BİLGİSİNİ ALDIK AMA TEYİT EDEMEDİK”

Milletvekili Hasan Öztürk, “Köy muhtarımız ve köy derneğimiz hakkında suç duyurumuzu hazırladık. Ancak köy muhtarımızın karardan vazgeçtiği bilgisini aldık ama bunu teyit edemedik. Biz yine de suç duyurumuzu yapacağız. Kadınıyla, erkeğiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti gelecekte de kadınıyla, erkeğiyle yan yana, omuz omuza var olacaktır” dedi.