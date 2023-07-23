Kadınlardan İstanbul Sözleşmesi çağrısı

İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda toplanan kadın örgütleri, düzenledikleri etkinlikte kadın cinayetlerine dikkat çekerek, İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284 sayılı yasanın uygulanmasını istedi.

Sozcu.com.tr

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri'nin çağrısıyla Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda toplanan kadınlar, düzenlenen “Kadın düşmanlarından korkma demek için kadınlar buluşuyor” etkinliğiyle kadın cinayetlerine dikkat çekti. Etkinlikte kadınlar, şarkılar, türküler söyledi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ VE 6284 SAYILI YASAYI UYGULAYIN”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Fidan Ataselim, yaptığı açıklamada İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

* Kadınlar erkek şiddeti karşısında, kadınları koruyan bir İstanbul Sözleşmemiz vardı. Bir gece yarısı bir kişinin imzasıyla elimizden aldılar, aldıklarını sandılar. Biz İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmiyoruz.

* Kadınların yaşamasını sağlayacak olan ve sağlayan, büyük oranda uygulandığında kadınları yaşatan 6284 sayılı kadınları şiddetten koruyan bir yasamız var. Ama ne yaptılar, kadınları koruyan İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı geri çektiler, kadınları koruyan 6284 sayılı kanunun kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyorlar, değiştirilmesi gerektiğini söylüyorlar.

* Onlar her buna benzer konuşma yaptıklarında, kadınlar şiddete uğrayıp karakola gittiğinde, kadınlar dikkate alınmamaya başlandı. Bu çok tehlikeli bir durum. Nice kadının hayatı 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmasına bağlı. Bu yüzden hep beraber korkma kadın cinayetlerini durduracağız, korkma 6284 sayılı yasayı uygulayacağız diyoruz.

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