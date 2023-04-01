Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kadir Has Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
İlan Son Başvuru Tarihi: 14.04.2023
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