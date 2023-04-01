Abone Ol

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kadir Has Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

İlan Son Başvuru Tarihi: 14.04.2023

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Kadir Has Üniversitesi sınav
X Reklam