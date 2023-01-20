“Kadrolaşma, baskı ve mobbing var” dediler, sürgün edildiler

Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde yaşanan kadrolaşma sonrası çalışan personel üzerinde oluşturulan baskı ve mobbing uygulamalarını protesto etmek için yapılan basın açıklamasına katılan Sağlık Emekçileri Sendikası üyesi beş kişi açıklamanın hemen sonrasında ilçelere sürgün edildi. Yaşanan duruma birçok STK ve siyasi parti temsilcisi tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Ekber Yurt'un kurumda çalışan birçok personeli mobbinge maruz bıraktığı ve baskı uyguladığı iddialarının artması sonrası Sağlık Emekçileri Sendikası Tunceli Şubesi temsilcileri geçtiğimiz günlerde kurum önünde basın açıklaması yapmak istemiş ancak polis izin vermemiş, basın açıklaması başka bir yerde yapılmış ve yaşananlar protesto edilmişti.

Yapılan basın açıklamasına katılan ve SES üyesi olan 5 kurum çalışanı basın açıklamasından sonra Pertek ilçesine sürgün edildi. Bu duruma tepki gösteren Tunceli'deki birçok siyasi parti temsilcisi ile STK üyesi bugün Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önüne gelerek il müdürünün uygulamaları, yaşanan kadrolaşma, sürgün ve mobbinglere tepki göstererek açıklama yaptı. Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde yapılan basın açıklamasına HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP Tunceli il Başkanı Hıdır Mercan, HDP İl Başkanı Ferhat Yıldız ve STK temsilcisi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“HUKUKSUZLUĞA VE ADALETSİZLİĞE GÖZ YUMMAYACAĞIZ”

Basın açıklamasında ilk olarak Sağlık Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Gönül Adıbelli bir konuşma yaparak SES üyelerinin hukuksuz şekilde sürgün edilmesine ilişkin şunları söyledi;

* Burada yani Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde çalışan 5 arkadaşımız sürgün edildi. Kurum yetkilileri bu sürgünleri ihtiyaca binaen yapıldı deseler de biz diyoruz ki bunun adı sürgündür. Çünkü bu arkadaşlarımız SES üyesi ve bu arkadaşlarımız kurum içinde yaşanan kadrolaşma, baskı ve mobbing uygulamalarını protesto etmek için basın açıklaması yaptıklarından dolayı sürgün edildiler. Bu bir tesadüf değildir. Ya da ihtiyaca binaen değildir. Hiçbir zaman hukuksuzluk ve adaletsizliğe göz yummadık.

* Bundan sonra da göz yummayacağız. Bu arkadaşlarımız çalıştıkları yere derhal geri dönmelidirler bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmeli. Biz hakkımızı hukuksal yollar ile arayacağız. Haksızlığa maruz kalarak sürgün edilen arkadaşlarımızın geri döneceğinden eminiz, bu yöntem doğru bir yöntem değil. Kurum müdürü ve diğer yetkililer hiçbir şekilde görüşme taleplerimize olumlu cevap vermediler bizler hakkımızı hukuksal olarak arayacağız ve arkadaşlarımız görev yerlerine geri dönünceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.