Kaftancıoğlu’ndan oyları koruma çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Esenler’de sandıktaki olumsuzluklara itiraz eden müşahitlerinin saldırıya uğradığını ve kaburgasının kırıldığını belirterek “Saat 15.00’dan itibaren kimi ilçelerimizde ve okullarda belirli kişiler tarafından birtakım provokasyon çıkarma eğilimlerinin olduğunu gördük” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer'deki il başkanlığı binasında sandıklarının kapanmasına kısa süre kala saat 16.45'te basın açıklaması yaptı.

Sandıklardan kapanmadan oy kullanma çağrısını yineleyen Kaftancıoğlu “Sandıkların kapanmasına yaklaşık 15 beş dakika kaldı. Ben şu saate kadar oyunu kullanmamış bütün vatandaşlarımızı aydınlık geleceklerine bir adım daha yaklaşmak için bir adım mesafesindeki okullarına giderek oylarını kullanmalarını bir kez daha buradan seslenerek ifade etmiş olayım” dedi.

“15.00'DAN İTİBAREN PROVAKASYON ÇIKARMA EĞİLİMLERİ BAŞLADI”

İstanbul'da saat 15.00'a kadar oy kullanma işlerinin sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğini belirten Kaftancıoğlu şunları söyledi:

* “Bu saate kadar yalnızca seçim yasakları kapsamında olan ilçe seçim kurulu kararına rağmen kaldırılmayan görseller haricinde bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak saat 15.00'dan itibaren kimi ilçelerimizde ve okullarda belirli kişiler tarafından birtakım provokasyon çıkarma eğilimlerinin olduğunu gördük.

* Hatta Eserler' de bir okulumuzda sandıktaki bir sonuca itiraz hakkını kullanan bir görevlimizin okuldaki kişilerce darp edildiği ve birkaç kaburgasında ne yazık ki kırıldığı bilgisi biraz önce ulaştı.

* Onun dışında okullarda yapılan gerginliği arttırma çabalarının karşısında hem vatandaşlarımız, hem görevlilerimiz sağduyuyla hukuksal haklarını kullanarak süreci olay yerinde hem takip ediyorlar hem de süreçlerle ilgili hukukçu arkadaşlarımızla, ilgililer suç duyurusunda bulunup gereğini takip ediyorlar.”

VATANDAŞLARI SADIK BAŞINA ÇAĞIRDI

Kaftancıoğlu “Ve şimdi atılan her oya sahip çıkılma zamanı. Ben o nedenle hem İstanbullu hemşerilemizi, hem tüm Türkiye’deki vatandaşlarımızı yasal hakları olan, oy kullandıkları sandıklarda kendi verdiği oylarını sandık başında takip etmeye davet ediyorum. Ve İstanbullulara da tüm Türkiye adına ‘Yaparsın İstanbul' diyorum. Ve şimdi oyumuzu verdikten sonra oy verdiğiniz okullarda verdiğiniz oyu koruma ve sandığa giren oyu hep beraber girdiği gibi çıkarıp tescil ettirme zamanı” çağrısı yaptı.

“KABURGALARI KIRILDI MÜŞAHEDE ALTINDA”

Kaftacıoğlu, açıklamasında bahsettiği olayla ilgili sosyal medya hesabından da açıklama yaparak “Seçimi bir savaşa dönüştürme eğiliminde olanlara attığınız ve sahip çıkacağınız her oyla engel olacaksın İstanbul! Olaya müdahale ederken saldırganlar tarafından darp edilen kolluk kuvvetlerimize de çok geçmiş olsun” paylaşımında bulundu.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntılayan CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin de sosyal medya hesabında olayın ayrıntılarını paylaşarak “Esenler Fatih Mh Şehit Muhammed Aksu okulunda 1091 nolu sandıkta görevli müşahitimiz Mehmet Eldem, sandıkta yapılan olumsuzluklara itiraz ettiği için AKP ve MHP'li üyeler tarafından darp edildi. Şu an Bakırköy Sadi Konuk Hastanesinde; kaburgaları kırık halde müşahede altındadır.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Sahillerde 'seçim' boşluğu