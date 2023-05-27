Kaftancıoğlu’ndan 142 No’lu belge uyarısı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kolluk güçleri, bina sorumlusu, ulaşım görevlileri gibi kişilere oy kullanmaları için verilen belge 142 No’lu belgeyle ilgili paylaşımda bulundu.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sandık başkanları, görevlileri ve müşahitlere seslenerek 142 belgesiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

KAFTANCIOĞLU UYARDI

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

“Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler:

*Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali(ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar!

*Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin

*Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin.

*Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan ermeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira:(“

142 NOLU BELGE NEDİR?

Seçim günü görevlendirilen bina sorumlusu, kolluk güçleri, ulaşım görevlileri gibi kişilere oy kullanmaları için verilen belge 142 nolu belge olarak adlandırılıyor.

Seçmen listesinde adı olmadığı halde görevli kişiler 142 nolu belgeyle oy kullanabiliyor ancak bu noktada önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor, 142 nolu belge oy kullanımıyla beraber kesinlikle sandık kuruluna teslim edilmesi gerekiyor.

BAŞKA SANDIKTA DA OY KULLANMA YOLUNU AÇIYOR

142 nolu belgeyle istenen sandıkta oy kullanılabildiği için teslim alınmayan 142 nolu belgeler farklı sandıklarda yeniden oy kullanılabilme yolunu açmış oluyor ve sandık kurulu tarafından kesinlikle teslim alınması gerekiyor.

Belge sahiplerinin oy kullanabilmeleri için 142 belgesi ıslak imzalı ve orijinal olması gerekiyor. Görevli kişilerin 142 belgesini teslim etmeden farklı sandıklarda kullanmak istemesi kişilerin hakkında işlem yapılmasını gerektiriyor.

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