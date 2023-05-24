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Kaftancıoğlu’ndan yeni kampanya videosu: Yaparsın İstanbul

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçime 4 gün kala yeni bir video ile seçmenlere sandık çağrısı yaptı. Kaftancıoğlu, “Tükendi sabrımız Bizi az sandınız Sandıklar bilir bizi #Yaparsınİstanbul” dedi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yeni bir kampanya klibi paylaştı.

Videoda çalan şarkıda, “Tükendi sabrımız Bizi az sandınız Sandıklar bilir bizi” sözleri yer aldı. Aynı zamanda CHP ve Millet İttifakı'nın gerçekleştirdiği mitinglere katılan yurttaşların görüntülerine de yer verildi.

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