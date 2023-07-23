Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Elbistan olan sarsıntı, yerin 8.76 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 13.48’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde kaydedilen ve kısa süreli endişeye yol açan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. (DHA)

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.