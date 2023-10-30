Kahramanmaraş’ta deprem (Son depremler)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.25'te yerin 7.07 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş’ta deprem oldu. Göksun ilçesindeki deprem saat 19.25’te meydana geldi.
AFAD verilerine göre, 4.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.