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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 17:13 - 21 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş’ta deprem oldu. Saat 16.54’te Göksun ilçesinde meydana gelen depremin 4.1 büyüklüğünde gerçekleştiği aktarıldı.

Yerin 5.17 kilometre derinliğindeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.9 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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