Kalp krizinden ölen polis memuru için tören
Eskişehir'de göreve gitmek için evden çıkan polis memuru Necdet Bayorul (54), tramvay durağında beklerken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Necdet Bayorul, dün akşam göreve gitmek için Büyükdere Mahallesindeki evinden çıktı. Nabi Avcı, Büyükdere tramvay durağında beklerken aniden rahatsızlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bayorul, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bayorul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis memuru Necdet Bayorul için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni yapıldı. Bayorulun Türk bayrağına sarılı cenazesi, daha sonra Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesindeki Sami Ramazanoğlu Camiine getirildi. Buradaki cenazeye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Errcan Atasoy, Bayorulun eşi Nesrin, 3 kızı ve meslektaşları katıldı. Necdet Bayorul, kılınan cenaze namazının ardından memleketi Alpu ilçesi Karaçay Mahallesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)