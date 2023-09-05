Kamuda mülakat hani kalkacaktı?

İktidarın ‘Kamuya personel alımında sözlü sınavı kaldıracağız’ sözüne rağmen Kıyı Emniyeti 76, Diyanet İşleri Başkanlığı da 7 personeli mülakatla işe alacak.

Yavuz ALATAN

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Seçim öncesi verilen sözler yine unutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil iktidar sözcüleri, kamuya yapılacak personel alımında sözlü sınavın kaldırılacağını açıkladılar. Ancak değişen hiçbir bir şey olmadı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 76, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da 7 personel alacağı ve yazılı sınavın ardından sözlü sınav da yapılacağı öğrenildi.

OMBUDSMAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere yaptığı konuşmada “Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız” ifadelerini kullanmıştu. Kamu Denetçiliği Kurumu da şikayet üzerine sözlü mülakatın kaldırılması amacıyla defalarca uyarıda bulunmuş, CHP Meclis'e soru önergesi vermişti.