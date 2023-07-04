Kamyon D-100’e uçtu, Ankara yönü trafiğe kapandı
Bolu'da toprak yolda freni patlayan çakıl yüklü kamyon, bariyerleri devirerek D-100 karayoluna çıktı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
D-100 karayolunun Rüzgarlar mevkisinde taş ocağından çakıl yüklenen Rıdvan Ü. yönetimindeki 14 BS 059 plakalı kamyonun freni patladı.
Kamyon toprak yoldan bariyerleri aşarak D-100 karayoluna çıktı. Çarpışma sırasında demir yığını haline dönüşen kamyonun kasasında bulunan çakıl yola savruldu.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.
ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI
Çarpmanın şiddetiyle yola dökülen çakıl nedeniyle kara yolunun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede önlem alan trafik ekipleri de sürücüleri Çaydurt mevkisinden D-100 kara yolunun İstanbul istikametine yönlendiriyor. (DHA)