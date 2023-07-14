Kandilli Rasathanesi tekrar sıcak hava için tarih verdi: Rekor görülebilir

İstanbul'da sıcaklık artışını laboratuvarda adım adım takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözlüyoruz. Orada da sıcaklık rekorları veya egaleleri, aynı sıcaklık değerlerinin tekrarları görülebilir" dedi.

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İstanbul’da bugün sıcak hava etkili oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı’nda uzmanlar sıcaklık artışını adım adım takip etti.

“SANCAKTEPE’DE 39.7 DERECEYE KADAR ÇIKMIŞ DURUMDA”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şunları söyledi:

* “Şu anda Kandilli Rasathanesi’nin de olduğu yerde ölçülen sıcaklık 35.5 derece hava sıcaklığı. Geçtiğimiz saatler içerisinde sıcaklık pik değerini yapmış vaziyette 37 derecelere kadar çıktı burada sıcaklık. Tabi ki burası sirkülasyonu yüksek, Kuzeye açık olan bir alan İstanbul’da başka noktalarda bu sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını söyleyebiliriz rahatlıkla.

* Az önce baktığımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı ölçümler vardı. O ölçümlerde sıcaklık şu saatlerde Sancaktepe’de 39.7 dereceye kadar çıkmış durumda. Bu İstanbul’da sıcaklığın artık 40 dereceyi aştığını gösteriyor.

* İstanbul’da en sıcak ilçeler olarak da az önce Sancaktepe’den bahsetmiştik, Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir İstanbul’un en sıcak ilçeleri şu an için. Bu ilçeler denizden uzak kıyıya uzak olan ilçeler. Kıyıya yakın ilçelerde sıcaklık dereceleri nispeten daha düşük. Örneğin sahile indiğinizde bu sıcaklık derecelerini 30 dereceler civarında ölçersiniz. Çünkü denizin soğutucu bir etkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.”

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 22-23 TEMMUZ GİBİ TEKRAR SICAKLIKLARDA BİR ARTIŞ GÖZLÜYORUZ”

Adil Tek, önümüzdeki hafta sıcaklıkların tekrar yükseleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* “Meydanlarda olan termometreler var, o termometreler biraz aldatıcı. Oradaki sıcaklık ölçümleri ölçüm koşullarına uymuyor. Kapalı kutu içerisindeki ölçülen şeyleri direk verebiliyor. Ya da direk güneş ışınlarına maruz kalabiliyor. Sıcaklıkları ölçerken gölgede ölçülmesi gerekiyor direk güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. İç ilçelerde sıcaklıklar daha yüksek.

* Dediğimiz gibi bugün en pik değerine ulaştı. Çarşamba gününden bu yana yükselen sıcaklıklar vardı kademeli olarak yükseldi. Bugünde en yüksek değerine geldi. İstanbul için yarından itibaren sıcaklıklarda 5-6 derece düşüşü gözleyeceğiz. Sıcaklıklar yarından itibaren kademeli olarak düşecek. Mevsim normallerindeki değerlerine gelecek.

* Ama önümüzdeki hafta 22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözlüyoruz. Orada da sıcaklık rekorları veya egaleleri, aynı sıcaklık değerlerinin tekrarları görülebilir. Bunun sebebi Kuzey Afrika kökenli sıcak hava dalgasının akışı üzerimize doğru gelmeye başladı Çarşamba’dan beri. Yarından sonra oradaki akışlar biraz daha yön değiştirecek.

* Kuzeyli akışlara bırakacak yerini. Kuzeyden gelen akışlarda sıcaklık değerlerini düşürmüş olacak. Yakınlarda da kuvvetli yağışlar yok. Bu sıcak hava devam edecek gözüküyor. Tabi ki yaz değerleri civarında. Bu hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da bir sıcak hava dalgası tekrar göreceğiz gibi gözüküyor.”

“MUHTEMELEN İNSANLARDA SICAKLIKTAN DOLAYI DIŞARI ÇIKMAYI TERCİH ETMİYOR”

Sokakta ise vatandaşlar sıcak nedeniyle zor anlar yaşadı. Bakırköy meydanda bir dükkanda çalışan Şaban Çakmaktaş, Bakırköy’ün normalde çok kalabalık bir ilçe olduğunu söyleyerek, “Son günlerde bir yoğunluk yok baya bir boşluk var aslında. Havanın sıcaklığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Dün hava 34-35 dereceyi gördü bugünde 40 derece diyorlar. Normalde yürüyüş yolu çok kalabalık olur aslında iğne atsan yere düşmez aslında ama şu anda aşırı derece bir boşluk var. Muhtemelen insanlarda sıcaklıktan dolayı dışarı çıkmayı tercih etmiyor. Akşama doğru burası biraz daha yoğunlaşıyor aslında gördüğüm kadarıyla. Akşam saat 5-6 gibi biraz daha kalabalıklaşıyor” diye konuştu.

“ÇOK FAZLA ÖĞLEN DIŞARIDA KALMAYACAĞIM”

Murat Bakar ise, “Bu hafta çok sıcak olacak dendiği için çok fazla öğlen dışarıda kalmayacağım. Öğleden önce biraz alışveriş yaptık. Şimdi gidiyoruz eve doğru” şeklinde konuştu.

Zeytinburnu sahilde gölgede oturan Ercan Çam, “Malum yaz ayı havalar çok sıcak. Fırsat buldukça deniz kenarlarına sahillere geliyoruz. Hava sıcak gölgedeyiz, dinleniyoruz. Yaz ayı malumunuz. Gayet güzel” dedi. DHA

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