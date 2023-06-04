Karabük’te sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü
Karabük'te aniden bastıran sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı.
Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanağın ardından merkeze bağlı Kahyalar köyü Pirinçlik Mahallesi’nde tarım arazilerinde su birikintisi oluştu.
Sağanak, sebze ekili bazı seralarda ve yollarda hasara yol açtı, bazı evlerin bahçelerinde su birikti. Bir kişinin evini ve ahırını su bastı.
Sağanağın ardından mahallede AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yaptı.
TOPRAK KAYMASI YAŞANDI
5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evlere yakın bir bölgede toprak kayması yaşandı.
Kamil Güleç Caddesi yönüne kayan toprağı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis de toprak kaymasının yaşandığı alana şerit çekerek önlem aldı.
Toprağın aralıklarla kaymaya devam ettiği bölgede, mahalle sakinlerinin tedirgin olduğu görüldü. (AA)