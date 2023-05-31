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Karamollaoğlu: Değdi mi bunca şeye?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçim üzerinden iktidara sert eleştirilerde bulundu.

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Karamollaoğlu: Değdi mi bunca şeye?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ‘İktidar blokunun yöneticilerine soruyorum’ başlığı altında bir paylaşımda bulundu. “Değdi mi bunca şeye?” diyen Karamollaoğlu, eleştirilerini şöyle sürdürdü;

“YALAN, İFTİRA HAKARET…”

*Ahlakı hiçe saymaya, manevi değerlerimizi siyasetin malzemesi yapmaya değdi mi hakikaten?

*Bunca yalana, iftiraya, hakarete değdi mi sizce?

*Elde ettiğiniz bu sonuca karşılık, milletimizin yarısını “terörist, din düşmanı, hain, öteki” ilan etmeye değdi mi gerçekten?

“DEĞDİ DİYORSANIZ…”

*Biz yola çıkarken; “hedefimiz, kaybedeni olmayan bir zaferdir.” demiştik, ancak sizler “kazananı olmayan bir zafer” elde etmek için olmadık şeylere tevessül ettiniz; soruyorum değdi mi?

*TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere, 85 milyon vatandaşımızın vergileriyle ayakta duran ve tarafsız olması gereken kurumları bir siyasi partinin yayın kuruluşları haline getirmeye değdi mi?

*Hâlâ “değdi” diyebiliyorsanız, “bu aziz milletin %48'ine yapıştırdığımız etiketler doğru” diyebiliyorsanız; sizlere diyecek bir sözümüz yoktur.

*Sizleri bir kez daha milletimizin vicdanına ve Cenâb-ı Hakk'a havale ediyoruz.

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