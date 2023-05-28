Karamollaoğlu: Kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili "Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden 'Yaşanabilir bir Türkiye' için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

“BU ÜLKE BİZİM, HEPİMİZİN”

Karamollaoğlu, şunları belirtti:

* “Seçim sonuçlarının ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

* Gönül isterdi ki, adil bir seçim dönemi yaşansın ancak ne yazık ki olmadı.

* Her şeye rağmen kararlı bir şekilde mücadelemize omuz veren teşkilatlarımıza ve sandığa giderek oy kullanan vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum.

* Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden ‘Yaşanabilir bir Türkiye’ için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz.

* Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; bu ülke bizim, hepimizin!”

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