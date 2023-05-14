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Karamollaoğlu: Manipülasyonlara takılmadan süreci tamamlayacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimiz müsterih olsun. Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız" dedi.

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Karamollaoğlu: Manipülasyonlara takılmadan süreci tamamlayacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız. Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır” ifadelerini kullandı. (DHA)

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