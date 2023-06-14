Karamollaoğlu’ndan çarpıcı asgari ücret açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Şimdi asgari ücrette yeni rakam neye göre, kime göre belirlenmeli veya belirlenecek?” diye sordu.

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Türkiye’de çalışma hayatındaki ücretlendirme açısından da merkezi konumda olan, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette ara zam için görüşmeler başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, sosyal medya hesabından bir hesap yaparak iktidara iki soru yöneltti.

“KİME GÖRE BELİRLENECE”

Şu an net asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğunu anımsatan Karamollaoğlu, “Türk-İş'in verilerine göre; Açlık Sınırı: 10 bin 360 liraya, Yoksulluk Sınırı: 33 bin 750 liraya, Bekar Bir Çalışanın Aylık Yaşama Maliyeti ise; 13 bin 440 liraya yükselmiş durumda. Peki, TÜİK'in son açıkladığı aylık enflasyon kaçtı? Yüzde 0,04! Şimdi asgari ücrette yeni rakam neye göre, kime göre belirlenmeli veya belirlenecek?” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETİN AÇIKLAMAK İSTEDİĞİ ASGARİ ÜCRET…”

“Genelde asgari ücret belirlenirken enflasyon dikkate alınır. Şimdi ise iş tersine dönmüş durumda” diyen Karamollaoğlu, “Hükümetin açıklamak istediği asgari ücret kaç olacaksa, TÜİK ona göre enflasyon rakamı açıklıyor. 2023'ün başında “tarihi rakam” olarak duyurulan ve 455 Dolara tekabül eden asgari ücret, şimdilerde 360 Dolar seviyelerine kadar indi. Soruyoruz; milyonlarca insanımızın cebinden bu 100 Doları kimler aldı, sorumluları kimlerdir?” sorusunu yöneltti.

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