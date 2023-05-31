Karamollaoğlu’ndan ‘Meclis grubu’ açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Gelecek Partisi ve DEVA Partisiyle mecliste bir grup kuracak mısınız?' şeklindeki soruya “Şartları, alt yapısı nasıl olur, bunları konuşmak için biraz erkendir diye düşünüyorum ama bu arayışın içinde olmamız gayet tabidir.” cevabını verdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, şunları dile getirdi:

“İKTİDAR HER TÜRLÜ DEVLET İMKANINI KULLANDI”

Seçimlerin eşit şartlarda gerçekleşmediğine vurgu yapan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

*Yaklaşık yarım asırdır siyasetin içindeyim. Nice seçimler yaşadık ancak bu denli ağır bir seçim kampanyası sürecini inanın hiç yaşamadık desem yanlış söylemiş olmam.

*Elbette hiçbir mazaret başarının yerini tutmaz ancak bu seçimlerin hangi anormal şartlar altında yapıldığı gerçeği de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

*Ne yazık ki seçimlerde ağır bir kamplaştırma ve kutuplaştırma siyaseti yürütüldü.

*İktidar her türlü devlet imkanını kullanırken birçok yerde Millet İttifakı'nın çalışmaları engellendi.

*Her türlü gerçek dışı, haksız iftira ve propagandaya maruz bırakıldı vatandaşlarımız.

“DEĞDİ Mİ?”

*Sözün burasında iktidara sormak istiyorum ki; değdi mi bunca şeye? Ahlakı hiçe saymaya, manevi değerlerimizi siyasetin malzemesi yapmaya değdi mi?

*Bunca yalana, iftiraya, hakarete değdi mi? Milletimizin yarısını terörist, din düşmanı, hain, öteki ilan etmeye değdi mi gerçekten?

*TRT ve AA başta olmak üzere tarafsız olması gereken kuruluşları siyasi araç haline getirmeye değdi mi? Hala değdi diyorsanız, diyecek sözümüz yok. Kimse bu seçim sonuçlarını yanlış okumamalı.

*Siyasi rakiplerini meydanlarda yuhalatarak, aynı davranışları devam ettirmemeleridir. Bu dil 85 milyonun umudunu yok edecek bir dildir. Bu yaklaşımdan derhal uzaklaşılmalıdır.

“O GECEKİ TOPLANTI BİR KARAR ALMA TOPLANTISI DEĞİL”

Soru üzerine, seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde Millet İttifakı bileşenlerinin toplantı yapmasıyla ilgili açıklama yapan Karamollaoğlu, “Arzu ettiğimiz neticeyi alsak da almasak da aslında o akşam bir araya gelmemiz tabii bir hadiseydi. Sayın Kılıçdaroğlu da seçimlere, CHP'nin ev sahipliğinde ve onun başkanlığında gittiğimiz için bizleri davet edip, hem geçmiş olsun demiş oldu, hem de bir selamlama yapıldı. Ama hiçbir ciddi meseleye girilmedi. Çok erken daha akşam. Onu için o bir araya gelme nezaket toplantısı olarak değerlendirilmeli, bir karar alma toplantısı olarak değil. Bir değerlendirme toplantısı olarak da değil, çok erken.” Dedi.

“BUNLARI KONUŞMAK İÇİN BİRAZ ERKEN”

Gelecek Partisi ve DEVA Partisiyle mecliste bir grup kuracak mısınız şeklindeki soruya ise Karamollaoğlu şu cevabı verdi:

*Geçmişte o gayreti gösterdik. Ama maalesef bir ittifak sağlanamadı. Müstakilen olsun arzu etmiştik.

*Şimdi elbette yine mecliste bir grup kurabilmek için bir takım çabalar gösterilecek. Nasıl bir netice alınır onu zaman içinde göreceğiz. Biraz erken belki bazı konuları, şartları, alt yapısı nasıl olur, bunları konuşmak için biraz erkendir diye düşünüyorum ama bu arayışın içinde olmamız gayet tabidir.

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