‘Karınca’ yöntemi ile 30 milyonluk kaçakçılık

İstanbul merkezli 4 ilde sigara ve tütün kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildi. Polis ekipleri, İstanbul’a gelen turistlerden kaçak tütün mamullerini satın alan bir şebeke belirledi. Şebeke 6 ay takip edildi. Şüphelilerin özellikle Eminönü, Aksaray, Kumkapı, Laleli gibi turistlerin yoğun olduğu bölgelerde aktif olduğu anlaşıldı.

YABANCILARDAN SİGARA İSTEMİŞLER

Çalışmalarda, şüphelilerin karınca yöntemi olarak bilinen bir yöntem uyguladığı anlaşıldı. İddiaya göre, şüpheliler bu bölgelerde, özellikle ülkemize ticarete ya da çalışmaya gelen yabancı uyruklu kişilerle iletişime giriyordu. Ülkemize bir dahaki gelişlerinde sigara yada tütün ürünü getirmeleri isteniyordu.

Şebeke bu yöntemle ülkemize karayolu ve havayolu ile gelen turistlerden küçük miktarlarda sigara ve tütün ürünü temin ediyordu. Bu ürünler, bölgedeki tarihi hanlarda biriktiriliyordu. Şebekenin anlaştığı yabancı kişi sayısı fazla olması sebebiyle kaçak ürün miktarının da devasa boyuta ulaşıyordu.

KARINCA YÖNTEMİ

Küçük miktarlarda gelen ürünlerin bir araya getirilerek biriktirilince büyük rakamların ortaya çıkması sebebiyle “Karınca” yöntemi denilen yolla kaçakçılık yapan şebeke üyeleri, biriktirilen sigaraları tekel bayilerine satıyordu. Motokurye ya da taksilerle dağıtılan kaçak ürünler devletin vergi kaybına yol açıyordu

31 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında 32 şüpheli belirledi. Şüphelilerden biri takip sırasında farklı bir suçtan cezaevine girdi. Kaçakçılık polisi 31 şüpheliyi yakalamak için dün sabah operasyon düzenledi. İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Van'da toplam 33 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 31 şüpheli de gözaltına alındı.

30 MİLYONLUK ÜRÜN

Operasyonda, suç naklinde kullanıldığı tespit edilen 6 araca el konuldu. 977 bin yaprak sigara kağıdı, 38 kilo 265 gram sigara tütünü, 35 bin 266 paket elektronik sigara tütünü, 24 bin 910 kaçak puro, 18 bin 439 paket kaçak sigara, 18 bin 420 adet sigara filtresi, 16 bin 660 dal dolu makaron, 3 bin 300 adet elektronik sigara, 2 bin 55 adet elektronik sigara aparatı, 1 kilo nargile tütünü, 879 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu belirtildi.

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