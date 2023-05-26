Kasapoğlu 1 kilometre planlanan yürüyüşü 50 metrede kesip ilçeden ayrıldı

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları için Aydın Kuşadası’na gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu bir grup ortaokul çağındaki çocuk karşıladı. Kendi partilileri dahil, esnaf ve vatandaşlardan ilgi görmeyen Kasapoğlu, yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra geri dönüp otobüsüne binerek programını tamamlamadan ilçeden ayrıldı.

Latif SANSÜR

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Aydın Kuşadası'nda umduğunu bulamadı. Seçim çalışmaları çerçevesinde Kuşadası'nı ziyaret edeceği duyurulan Bakan Kasapoğlu'nu ilçedeki amatör spor kulüplerinden getirilen bir grup ortaokul çağındaki çocuk karşıladı. Program gereği bir çaycıda düzenlenen ‘Gençlik buluşması’ da ilgi görmedi. Sporcularla birkaç fotoğraf çektirip çay içen Kasapoğlu, daha sonra esnaf ziyaretlerine başladı.

BELİRLENEN GÜZERGAH 1 KİLOMETRE, YÜRÜNEN 50 METRE

Basına ve kamuoyuna duyurulan programına göre Bakan Kasapoğlu, Atatürk ve İnönü Bulvarlarından sonra Adnan Menderes Bulvarı'nda bir kilometreyi aşkın güzergahta esnaf ziyaretleri yapıp vatandaşlarla selamlaşacak, ziyareti Şevki Hasırcı Meydanı'nda son bulacaktı.

Başlangıç noktası olan Atatürk Bulvarı’nda yaklaşık 50 metrelik yürüyüşü sırasında, bulvardaki kafe ve restoranlarda oturanlardan ilgi görmeyen Kasapoğlu, aniden dönerek otobüsüne bindi ve Kuşadası'nı terk etti.