Katar Emiri ikinci karısı için kesenin ağzını açtı

2015 yılında Türkiye’nin en pahalı yalısını ikinci karısı Sheikha Anoud bint Mana al-Hajri için 100 milyon Euro'ya satın alan Katar Emiri Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani kesenin ağzını açtı. İstanbul Yeniköy'deki Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı baştan aşağıya yenileniyor.

İsmail ŞAHİN

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İstanbul’un en değerli gayrimenkullerinden biri olan Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı ve arkasındaki iki köşkü kayınpederinin Türkiye’de kurduğu şirket üzerinden satın alan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani kesenin ağzını açtı.

Mart 2015’te Türkiye’ye yaptığı ziyarette gayrimenkulleri beğenip 100 milyon Euro’ya satın alarak ikinci eşi Sheikha Anoud bint Mana al-Hajr’a hediye eden Katar Emiri, tarihi mülkleri yenilemek için mimar Fatih Sönmez ile el sıkıştı.

Restorasyon çalışmaları Ege Yapı tarafından yürütülürken, Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı’nın pembe olan dış cephesinin tamamen beyaza bürüneceği öğrenildi.

İçi de baştan aşağı yeniden tasarlanan ve yeni mobilyaların alınacağı yalı daha önce Erbilgin Ailesi'ne aitti. Yaklaşık 10 yıl boyunca yalıya alıcı bulmaya çalışan Erbilginler, 25 Mart 2015’te satış işlemini gerçekleştirebilmişti.

Hali hazırda yalıda hummalı bir çalışma var.

KAYINPEDERİNİN ÜZERİNDE

Tapu kayıtlarında yalı ve köşklerin sahibi sahibi Dardanelles Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi' görünüyor. Londra merkezli bu şirket, İstanbul'da Mart 2014'te Katarlı işadamı ve Katar Emiri’nin kayın pederi Abdulhadi Mana Al-Hajri tarafından kurulmuştu.

Al Hajri'nin kızı Anoud, 2009 yılında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani ile evlendi. El-Sani’in 1990 doğumlu olan Anoud'dan Naylah, Abdullah, Rodha, Alqaqaa ve Moza adında 5 çocuğu var.

Geçtiğimiz yıl Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı’nın eklentisi olan bu köşkün tadilatı gerçekleştirilmişti. Katarlılar bu bölümü ofis olarak kullanıyor.

Yeniköy Erbilgin Yalısı’nın Hüsrev Tayla tarafından restore edilmeden önceki halini gösteren fotoğrafı (Kaynak: SALT Araştırma M. Erem Çalıkoğlu Arşivi )

1880’lerde yaptırılan Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı’nın ilk sahibi dönemin ünlü sarraflarından Varki Vartaks’tı. Vartaks ölünce 1887’de yalıyı Teşkilat- ı Umumiye Nazırı Ahmet Münir Paşa aldı. 1911’de 2. Abdülhamit tarafından oğlu Şehzade Burhanettin’e satın alındı. Şehzade’nin boşandığı eşi Aliye Hanım, daha sonra 10 yıl daha yalıda oturdu. Osmanlılar göçünce 1923’te Mısırlı Ahmet İhsan Bey’e geçen yalı, ‘Mısırlılar Yalısı’ olarak da biliniyor.

(Fotoğraf: SALT Araştırma M. Erem Çalıkoğlu Arşivi )

1946’da Ahmet İhsan Bey’in çocuklarına miras kalan yalıyı 1985’te Erbilginler satın aldı. 10 yıl boyunca yalıyı restore ettiden Erbilgin ailesi, yaz aylarında yalıyı kullanıyordu. Misafirhanesi ile birlikte toplam 64 odası olan yalının alanı 3.633 metrekare. Ayrıca bir yüzme havuzu ve bir Türk hamamı da bulunuyor. Denize 60 metre rıhtımı olan yalı, Kıbrıslı Yalısı’ndan sonra Boğaziçi’nin en uzun rıhtıma sahip yalısı.

KATAR'IN TÜRKİYE AŞKI

Son yıllarda Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişki içinde olan Katarlılar, gayrimenkulden finansa, sanayiden medyaya kadar birçok alanda yatırıma imza attı. Katar Emiri, Türkiye’ye her geldiğinde yeni alımlar yaptı.

Son olarak Doğuş Holding'in yeme içme markası d.ream'e 300 milyon dolarlık bir yatırımla ortak olan Katar'ın Türkiye'de Digiturk, Finansbank, Abank, Borsa İstanbul, Beymen, Network, BMC, İstinyePark, Antalya Limanı, SeaPearl Ataköy, Banvit, Süleymaniye kentsel dönüşüm projesinde yatırımları bulunuyor.