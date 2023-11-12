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Kavgada silahlar çekildi! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Kavgada silahlar çekildi! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’da Mürşitpınar Caddesi’nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda silahla yaralanan İsmail Yağmur, hayatını kaybetti.

Yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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