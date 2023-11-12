Kavgada silahlar çekildi! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da Mürşitpınar Caddesi’nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
1 ÖLÜ, 5 YARALI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda silahla yaralanan İsmail Yağmur, hayatını kaybetti.
Yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (AA)