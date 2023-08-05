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Kavgada silahlar çekildi, ortalık kan gölüne döndü

Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kavgada silahlar çekildi, ortalık kan gölüne döndü

Mardin’de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kırsal Ziyaret Mahallesi’nde, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında 3 kişi yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.G. yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınanların olduğu öğrenildi. (AA)

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