Kavgada silahlar çekildi, ortalık kan gölüne döndü
Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mardin’de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kırsal Ziyaret Mahallesi’nde, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında 3 kişi yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.G. yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınanların olduğu öğrenildi. (AA)