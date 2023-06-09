Kavşakta trafik kilitlendi, vatandaşlar isyan etti

Akçakale-Şanlıurfa arası Eski Havaalanı Kavşağı olarak geçen yerde trafik ışığı, trafik polis ve trafik akışını sağlayacak planlama olmaması nedeniyle trafik kilitlendi. Sürücüler saatlerdir trafik kuyruğunda... O anları görüntüleyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Derhal Emniyet Müdürlüğü, buraya Trafik Polislerini yönlendirsin. Ve acilen buraya trafik ışığı yapılsın. Şanlıurfa’ya bu zulmü yaşatmayın, yeter" dedi.

Ahmet KAYA

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Kilitlenen trafiği cep telefonu ile görüntüleyen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıda bulundu.

Akçakale-Şanlıurfa arası Eski Havaalanı Kavşağı olarak geçen yerde trafik ışığı, trafik polis ve trafik akışını sağlayacak planlama olmaması nedeniyle trafiğin kilitlendiğini belirten Tanal, “Trafik kitlenmiş durumda. İnsanlar saatlerdir trafik kuyruğunda bu çileyi yaşıyor. Liyakate göre yönetilmeyen güzel şehrim Şanlıurfa'da vatandaşlarımız perişan vaziyette. Derhal Emniyet Müdürlüğü, buraya Trafik Polislerini yönlendirsin. Ve acilen buraya trafik ışığı yapılsın. Şanlıurfa'ya bu zulmü yaşatmayın, yeter” notunu düştü.