Kaymakamlığa göre imza kampanyası cüruftan daha zararlı

Ereğli'de işlenen cürufun tehlike olduğu TÜBİTAK tarafından tescillendi. Bölgedeki şirketlere karşı mücadele başlatan çevreciler, imza kampanyası için stand kurdu. Kaymakamlık 'kamu düzeninin devamı için' standın kaldırılmasını talep etti.

İsmail AKDUMAN

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’nın (ERDEMİR) işlenen cürufu, TÜBİTAK tarafından ‘tehlikeli atık’ olarak tespit edildi. Bölgede cüruf işleyen şirketlere karşı hukuk mücadelesi başlatan çevreciler, tespitin Atık Yönetimi Yönetmeliğine işlenmesi için imza kampanyası başlattı.

Ancak Ereğli Kaymakamlığı, imza standını kamu düzeni, genel sağlık ve asayişin devamının temini amacıyla kaldırılmasını istedi. Alaplı ve Ereğli Çevre Gönüllüleri Platformu açıklama yaparak, “Tehlikeli olan cüruftur, bizler değiliz” diyerek imza standlarını kaldırdı.

Alaplı ve Ereğli ilçeleri arasında kalan Kıyıcak köyünde Erdemir'in atığı olan cürufu işleyen şirket, yöre halkının ve çevrecilerin karşı çıkmalarına rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı’ndan ‘ÇED gerekli değildir’ raporu aldı.

TÜBİTAK’TAN İNCELEME TALEBİ

Vatandaşlar, 39 metalin eleme işleminin yapıldığı tesise karşı hukuk mücadelesi başlattı. Zonguldak İdare Mahkemesi, geçtiğimiz Şubat ayında cüruf tesisleri ve civarında keşif yaptı, şirketin işlediği cüruftan numuneler alıp Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) göndererek, incelenmesini istedi.

BALIKLAR İÇİN ÖLÜMCÜL

Kurum tarafından yapılan incelemede sonucunda hazırlanan raporda, cürufun bazik ve inorganik olduğu, R41(H318) risk özelliğini içeren bileşik miktarının bu risk ibaresi için Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde verilen sınır değerini aştığı belirtildi. Ayrıca cürufun suyla birleştiğinde balıklar üzerinde ölümcül etkisi olduğu, çevreye ve canlılara zarar verdiği ortaya çıkarken, cürufun tehlikeli madde içeren inorganik atıklar olduğu değerlendirildi.

ÇEVRECİLER İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

TÜBİTAK’tan gönderilen rapor üzerine harekete geçen Alaplı ve Ereğli Çevre Gönüllüleri Platformu, cürufun tehlikeli madde içeren inorganik atıklar olarak Atık Yönetimi Yönetmeliğine yazılması için stant açarak imza kampanyası başlattı. Ereğli Kaymakamlığı’na dilekçe vererek bilgilendirme yapan çevreciler, ilçe merkezinde çeşitli yerlere stand açarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verilmek üzere vatandaşlardan imza toplamaya başladı.

DÖRT GÜN SONRA POLİS GELDİ

Ancak 4 gün sonra polisler imza toplayan çevrecilerden standların izinsiz olduğunu belirterek kaldırmalarını istedi. Kaymakam Mehmet Yapıcı imzasıyla çevrecilere gönderilen yazıda, “İmza toplamak amacıyla kurmak istenilen stant; kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini amacıyla; ilgili kurum/kuruluşun bina, bahçe veya müştemilatında kurulması uygun görülmüştür” denilerek, sokaklara stand açılmamasına izin vermedi.

“SADECE EVLERİMİZDE İMZA TOPLAYABİLECEĞİZ”

Polislerin uyarısı üzerine açıklama yapan Platform Sözcüsü Çetin Yılmaz, anayasal haklarını kullandıklarını belirterek şunları söyledi:

* Bizler yurttaşız. İlla yazıda belirtildiği gibi bir partinin, derneğin çatısı altına girmek zorunda değiliz. Dilekçe anayasal bir haktır. Her yurttaşın tek tek ya da toplu olarak dilekçe verme hakkı vardır. Resmi makamlar bu hakkı kendi keyfiyetlerine göre uyguluyorlar. Açılan mahkemeye raporunu sunan TÜBİTAK işlenmeye çalışılan Erdemir cürufu için ‘tehlikeli atık' kararı verdi. Mahkeme de bunu onayladı. Biz mahkeme kararına uyularak Atık Yönetimi Yönetmeliğine bunun işlenmesini istiyoruz.

* Bu amaçla da imza topluyoruz. Ancak bildirimde bulunduğumuz Kaymakamlık, kamu düzeni, genel sağlık, genel asayişin devamı gibi gerekçelerle stantlarda imza toplamamıza izin vermiyor. Bu yazıya göre sadece evlerimizde imza toplayabileceğiz. Tehlikeli olan cüruftur, bizler değiliz. Standlarımız da değil.

Açıklamanın ardından çevreciler standları kaldırdı.