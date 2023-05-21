Kayseri’de Kılıçdaroğlu’nun seçim çadırına saldırı

Cumhurbaşkanlığı seçimine bir hafta kala, Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim çadırına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı yapıldı. CHP, Kılıçdaroğlu'nun büyük afişinin, kesici aletlerle yırtıldığı saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

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28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, iktidarın kullandığı kutuplaştırıcı dil gerginliği tırmandırıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİM ÇAIDIRINA SALDIRI

Son günlerde siyasetteki ‘üslup, yalan afiş, yalan broşür, montaj video yoluyla provokasyon’ tartışmaları sürerken Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çadırına bu sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıda bulunuldu. Kimliği bilinmeyen bu kişiler, Kılıçdaroğlu fotoğrafının yer aldığı afişi kesici aletlerle yırttı.

CHP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Saldırının ardından seçim çadırına giden CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Genç, “Bu sabaha karşı Cumhuriyet Meydanı’nda mevcut bulunan seçim çadırımıza çirkin bir saldırıda bulunulmuştur.

Haberimiz olduğu andan itibaren il başkanımız ile birlikte müdahil olduk ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu saldırıyı yapanları şiddetle kınıyor ve bir an önce emniyet güçlerince gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Yapılan saldırılara rağmen yılmadan çalışacak, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapana kadar çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.