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Kaza ihbarına giden polis dehşete düşüren manzarayla karşılaştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçuruma yuvarlanmış hafif ticari araçta boğazı kesilmiş bir ceset bulundu.

Yayınlanma: 01:04 - 15 Eylül 2023 Güncellenme:
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Kaza ihbarına giden polis dehşete düşüren manzarayla karşılaştı

Antalya’nın Alanya ilçesinde trafik kazası ihbarına giden polis ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanmış 07 AGC 074 plakalı hafif ticari araçta boğazı kesilmiş cesetle karşılaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Aracın arka koltuğunda bulunan cesedin Mustafa T’ye ait olduğu belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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