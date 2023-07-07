Kaza yapan motosikletler yayaların arasına daldı

Bursa'da kavşakta çarpışan iki motosikletin yayaların arasına savrulduğu kazada 2'si yaya 5 kişi yaralandı.

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Orhangazi ilçesi Cumhuriyet caddesinde E.Ö. (18) yönetimindeki 16 APZ 880 plakalı motosiklet, Okul Caddesi kavşağından dönüş yapan 16 MCU 452 plakalı motosikletle çarpıştı.

YAYALARA ÇARPTI

Kazanın ardından savrulan motosikletler yol kenarında yürüyen Z.C. (37) ile B.C.ye (40) çarptı. Kazada sürücü E.Ö., Z.C. ile arkasında bulunan A.G. (18) ve iki yaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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