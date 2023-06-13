Kaza yaptığı kamyonetten kendisi çıkan Zeybekci taburcu oldu
Muğla'nın Ula ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada hafif yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci (62) ile yakını İbrahim Ünlü, tedavileri sonrası taburcu edildi.
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kendi kullandığı kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu hafif yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Ula ilçesinin Gölcük Mahallesi’nde meydana geldi. Muğla’dan Denizli yönüne giden eski Nihat Zeybekci yönetimindeki kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonetten kendi imkanları ile çıkan Zeybekci ile yakını İbrahim Ünlü, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, hastaneye gidip, Zeybekci’nin sağlık durumu hakkında Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan’dan bilgi aldı. Zeybekci ile Ünlü, bu sabah tedavilerinin ardından taburcu edildi. (DHA)