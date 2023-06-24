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Kazada ölen astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'daki kazada hayatını kaybeden Astsubay Ahmet Zübeyir Taş (29), memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan eşi Aslı Taşın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kazada ölen astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Isparta Kara Havacılık Okulunda görev yapan Astsubay Ahmet Zübeyir Taş yönetimindeki 32 ACY 761 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Zübeyir Taş hayatını kaybederken, eşi Aslı Taş (22) ise ağır yaralandı.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Astsubayın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gönderildi. Astsubay Ahmet Zübeyir Taş için Gariplik Camiinde askeri tören düzenlendi.

Törene; Ahmet Zübeyir Taşın ailesi, Kahramanmaraş Merkez Komutanı Tank Binbaşı Yaşar Erkal, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Dal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra askerler tarafından omuzlara alınan Astsubay Ahmet Zübeyir Taş’ın cenazesi gözyaşları arasında Gariplik Mezarlığında toprağa verildi.

EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, kazada ağır yaralanarak Isparta Şehir Hastanesinde tedaviye alınan Aslı Taşın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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