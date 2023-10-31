Kazadan kurtuldu, kalp krizinden hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde arazözün devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen 30 yaşındaki Samet Şimşek, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Yukarı Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda 13 Ekim’de meydana gelen kazada, Murat Can Uygun idaresindeki 54 A 71 kodlu arazöz, yaklaşık 30 metreden ormanlık alana devrilmiş, kazada orman işçisi Arda Yılmaz hayatını kaybetmiş, sürücü ile işçiler Şaban Ersoy ve Samet Şimşek yaralanmıştı.
Yaralılardan Samet Şimşek, kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Ancak Şimşek, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Şimşek’in cenazesi, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından Piyalepaşa Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alınarak Gelincik Camisi’nde kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Samet Şimşek’in 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. (AA)