Kedileri döverek öldürüp çöpe attılar

Denizli'de Kayaköy TOKİ konutlarında iki kedi dövülerek öldürüldü ve çöpe atıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile HAYDİ polisi bölgede inceleme yaptı. Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Bülent Gökçe sorumluların bulunmasını istedi.

Selami AYDIN

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Denizli'de Merkezefendi ilçesindeki Kayaköy TOKİ konutlarında yaşayan hayvansever Rukiye Akçay, çöp konteynerine atılmış kedileri fark etti. İki kedinin dövülerek öldürüldüğü, bir kedinin ise yaralı halde olduğu belirlendi. Denizli Hayvan Dostları Derneği'nin şikayeti üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri geldi.

Yapılan ilk incelemede kedilerin kemiklerinin kırıldığı, iç organlarının zarar gördüğü belirlendi. Yaralı kedi ise hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Vatandaşların büyük tepki gösterdiği olay hakkında soruşturma başlatıldı.

“KOMŞUM ÇÖP ATARKEN FARK ETMİŞ”

Ölü kedilerin tesadüfen bulunduğunu belirten Akçay, “Komşum çöp atmaya çıktığında kedileri fark etmiş. Benim de kedim olduğunu bildiği için haber verdi. Hemen gidip baktım. Kedilerin vahşice katledildiğini gördüm. Dövülerek öldürülmüşler. Burada çok sayıda kedi var. Diğerlerinin başına bir şey gelmesinden endişe ediyoruz. Kimin yaptığının bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“SORUMLULAR BULUNSUN”

Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Bülent Gökçe, “Olay araştırılıyor. Yaralı kediyi veterinere götürdük, tedavisini yaptırıyoruz. Yetkililer gerekli tutanakları tutup, işlemleri yaptılar. Ölü kediler incelendi. Dayak belirtileri var. Ağızlarından kan gelmiş. Onlar bize emanet. Empati yapmayı bilmemiz gerekiyor. Sorumluların bulunmasını istiyoruz” dedi.

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