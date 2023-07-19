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Kedileri kimyasal maddeyle yakan şüpheli yakalandı

İstanbul’da Etüpsultan Camisi çevresinde sokak kedilerinin kimyasal madde ile yakıldığıyla ilgili iddialar üzerine polis çalışma başlattı. Araştırmada, kedileri yaktığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

Habip ATAM
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Kedileri kimyasal maddeyle yakan şüpheli yakalandı

Sosyal medyada Eyüpsultan Camisi çevresindeki mezarlıkta kedilerin yakıldığı belirtilen paylaşımlar polisi harekete geçirdi.

Emniyet ekipleri Piyer Loti çevresindeki mezarlık bölgesinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmada mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kediye rastlandı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, güvenlik kamerası olmayan bölgede saha çalışması yaptı. Araştırmalarda kedileri yakan kişinin M. K. K. olduğu anlaşıldı.

Şüpheli gözaltına alınarak Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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