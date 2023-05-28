Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: Otoriteden kurtulmak için sandıklara
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ikinci turu için oyunu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda kullandı. Kılıçdaroğlu, vatandaşları sandıklara çağırdı.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için oyunu Ankara’da Arjantin İlkokulunda kullandı. Kılıçdaroğlu, vatandaşları sandığa davet ederek oy kullanma ve sandıkları koruma çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra açıklamasında; “Baskıdan kurtulmak için otoriteden kurtulmak için bütün vatandaşlarımızı sandıklara davet ediyorum, oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra sandıklara sahip çıksınlar.” dedi.