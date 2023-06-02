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Kılıçdaroğlu, Saygı Öztürk’e konuştu: Seçim, MYK ve İmamoğlu açıklaması

Usta Gazeteci Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü üstlendiği SÖZCÜ Basın Kulübü'nde SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı. İşte Saygı Öztürk'ün SÖZCÜ TV'deki açıklamaları...

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