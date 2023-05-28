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Kene kabusu başladı: 1 ölü

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

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Kene kabusu başladı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, koyun kırkmak için Sivas’a gelen H.K’ye (34) kene yapıştı.
Rahatsızlanan H.K. yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan hasta, yaşam mücadelesini kaybetti.

Diyarbakır Çermik nüfusuna kayıtlı H.K’nin cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (AA)

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