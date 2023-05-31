KGM kura sonuçları belli oluyor… KGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

KGM kura sonuçları, kura çekiminin ikinci gününde 43 şehir kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor, asil ve yedek aday isim listesinin 5 Haziran Pazartesi günü ilan edilmesi bekleniyor. Kura sonuçları saat 10:00’da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için belli olacak.

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3000 işçi alımı için kura çekimi gerçekleştiriyor. KGM kura sonuçları 30 Mayıs ve 31 Mayıs’ta çekimin tamamlanmasının ardından “www.kgm.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)

30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekimi tamamlanan iller;

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.) ​ ​​ ​

KGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura sonuçları noter onayından sonra açıklanacak. Henüz tarihi duyurusu yapılmadı ancak Kura sonuçlarının 5 Haziran Pazartesi günü ilan edilmesi bekleniyor.

https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx​ internet adresinden ilan edilecektir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.